Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски пройдёт в Севастополе с 23 по 30 мая

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Ансамбль песни и пляски Черноморского флота готовится ко Всеармейскому смотру-конкурсу ансамблей Вооружённых сил, который запланирован на 23—30 мая в Севастополе.
Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски пройдёт в Севастополе с 23 по 30 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

По его словам, в конкурсе будут участвовать более десяти коллективов, представляющих Южный, Центральный, Западный и Восточный военные округа, Северный, Тихоокеанский и Балтийский флоты, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения и Железнодорожные войска.

Ранее transsibinfo.com сообщало, что международный военно-музыкальный фестиваль будет проходить с 27 мая по 2 июня в Хабаровске.

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