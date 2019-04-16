Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски пройдёт в Севастополе с 23 по 30 мая

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота готовится ко Всеармейскому смотру-конкурсу ансамблей Вооружённых сил, который запланирован на 23—30 мая в Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

По его словам, в конкурсе будут участвовать более десяти коллективов, представляющих Южный, Центральный, Западный и Восточный военные округа, Северный, Тихоокеанский и Балтийский флоты, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения и Железнодорожные войска.

Ранее transsibinfo.com сообщало, что международный военно-музыкальный фестиваль будет проходить с 27 мая по 2 июня в Хабаровске.