Международный военно-музыкальный фестиваль пройдёт с 27 мая по 2 июня в Хабаровске

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Международный военно-музыкальный фестиваль будет проходить с 27 мая по 2 июня в Хабаровске, сообщает transsibinfo.com со ссылкой на сайт регионального правительства.
Международный военно-музыкальный фестиваль пройдёт с 27 мая по 2 июня в Хабаровске
  • © amur-waves.ru

Своё участие подтвердили десять коллективов. Впервые приедет духовой ансамбль «Дольнемчанка» из Чехии. В третий раз выступит кельтский оркестр волынщиков и барабанщиков из Евросоюза.

Идут переговоры с коллективами из Казахстана, КНДР и Китая.

Запланированы дефиле-представления военных оркестров, марш-парад по центральной улице, концерты на Комсомольской площади. Финальный гала-концерт завершится фейерверком.

Ранее «Дни.ру» сообщали о международном конкурсе пианистов Владимира Крайнева в Москве.

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