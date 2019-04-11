Международный военно-музыкальный фестиваль пройдёт с 27 мая по 2 июня в Хабаровске

Международный военно-музыкальный фестиваль будет проходить с 27 мая по 2 июня в Хабаровске, сообщает transsibinfo.com со ссылкой на сайт регионального правительства.

Своё участие подтвердили десять коллективов. Впервые приедет духовой ансамбль «Дольнемчанка» из Чехии. В третий раз выступит кельтский оркестр волынщиков и барабанщиков из Евросоюза.

Идут переговоры с коллективами из Казахстана, КНДР и Китая.

Запланированы дефиле-представления военных оркестров, марш-парад по центральной улице, концерты на Комсомольской площади. Финальный гала-концерт завершится фейерверком.

Ранее «Дни.ру» сообщали о международном конкурсе пианистов Владимира Крайнева в Москве.