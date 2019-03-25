Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева откроется 26 марта в Москве

Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева будет проходить в Москве с 26 марта по 1 апреля, сообщают «Дни.ру».

Главное нововведение — дополнительная возрастная группа. Теперь в состязании смогут участвовать студенты музыкальных вузов в возрасте до 22 лет.

Конкурс учреждён столичным Департаментом культуры по инициативе народного артиста СССР Владимира Спивакова и носит имя пианиста и педагога Владимира Крайнева.

Творческое состязание проводится раз в два года. В каждой возрастной категории выбирают одного победителя, остальные финалисты получают звания лауреатов.

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