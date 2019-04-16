Корабельная ударная группировка ЧФ провела учения в акватории Чёрного моря

Корабельная ударная группировка Черноморского флота провела учения в акватории Чёрного моря.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

К занятиям привлекли около десяти кораблей и судов обеспечения, два звена самолётов Су-30 и Су-27 и до 20 единиц боевой техники.

По замыслу учений, экипажи сторожевого корабля «Пытливый» и малого ракетного корабля «Мираж» обнаружили корабельную группу условного противника и взяли её на сопровождение. На усиление вышли сторожевой корабль «Сметливый» и ракетные катера «Ивановец» и «Р-60».

Кроме того, в воздух были подняты самолёты. Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», со своей стороны, приступили к обнаружению, выдаче целеуказаний и подготовке к нанесению ударов по условному противнику.

Экипажи кораблей, самолётов и боевые расчёты отработали взаимодействие.

«Стрельба по морским целям была выполнена электронными пусками. По расчётным данным, цели уничтожены», — добавили в пресс-службе.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что на ЧФ прошли учения по обеспечению безопасности судоходства.