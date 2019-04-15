На ЧФ прошли учения по обеспечению безопасности судоходства

На Крымской военно-морской базе Черноморского флота провели учения по обеспечению безопасности судоходства, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В занятиях участвовали расчёты радиотехнических постов и постов связи. В нормативные сроки они установили контакт с назначенными целями, а также обеспечили точность и своевременность выдачи данных по надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, находящихся в море.

Были задействованы и стационарные, и передвижные радиолокационные посты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области стартовали армейские игры «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».