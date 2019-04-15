На ЧФ прошли учения по обеспечению безопасности судоходства

Короткая ссылка
На Крымской военно-морской базе Черноморского флота провели учения по обеспечению безопасности судоходства, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
На ЧФ прошли учения по обеспечению безопасности судоходства
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

В занятиях участвовали расчёты радиотехнических постов и постов связи. В нормативные сроки они установили контакт с назначенными целями, а также обеспечили точность и своевременность выдачи данных по надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, находящихся в море.

Были задействованы и стационарные, и передвижные радиолокационные посты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области стартовали армейские игры «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить