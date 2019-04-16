В Госдуме прокомментировали закон о запрете хостелов в жилых домах

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Первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Сергей Пахомов в беседе с НСН прокомментировал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
В Госдуме прокомментировали закон о запрете хостелов в жилых домах
  • © pixabay.com

«Мы, разослав законопроект в регионы, получили из 66—68 субъектов отзывы. Причём 64 отзыва у нас были абсолютно положительными», — заявил он.

По его словам, можно сделать вывод, что на региональном уровне эта проблема существовала, были те, кто работал абсолютно нелегально, считая себя хостелами.

«Наши партнёры из представительных законодательных органов законодательных властей нас поддержали», — подчеркнул Пахомов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.

В марте вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Nation News оценил закон о запрете хостелов в жилых помещениях.

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