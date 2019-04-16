Эксперт прокомментировал данные о числе украинцев, получивших гражданство России с 2014 года
- РИА Новости
Как отметил эксперт, люди хотят жить в морально-психологических условиях, соответствующих их воспитанию, поэтому и уезжают.
«И уровень жизни, конечно, играет роль. На Украине он падает, люди не могут найти работу по специальности, особенно в технологичных отраслях», — сказал он.
Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что «экстренный массовый исход с территории Украины» начался в конце 2014 года из-за конфликта в стране.