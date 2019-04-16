Эксперт прокомментировал данные о числе украинцев, получивших гражданство России с 2014 года

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Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что 360 тыс. украинцев получили российское гражданство с 2014 года.
Эксперт прокомментировал данные о числе украинцев, получивших гражданство России с 2014 года
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, люди хотят жить в морально-психологических условиях, соответствующих их воспитанию, поэтому и уезжают.

«И уровень жизни, конечно, играет роль. На Украине он падает, люди не могут найти работу по специальности, особенно в технологичных отраслях», — сказал он.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что «экстренный массовый исход с территории Украины» начался в конце 2014 года из-за конфликта в стране.

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