Российское гражданство с 2014 года получили 360 тысяч украинцев

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила газете «Коммерсантъ», что 360 тысяч украинцев получили российское гражданство с 2014 год.

Как отметила изданию Казакова, «экстренный массовый исход с территории Украины» начался в конце 2014 года из-за конфликта в стране.

«В 2016 году мы предоставили временное убежище порядка 460 тыс. выходцев с Украины. Это очень большая цифра. Постепенно за этот период времени с 2014 года 360 тыс. граждан Украины приобрели гражданство России», — сказала она.

Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров в беседе с НСН прокомментировал данные о том, что численность населения страны за 2018 год сократилась на 233,2 тыс. человек.