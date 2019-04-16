Российское гражданство с 2014 года получили 360 тысяч украинцев
Как отметила изданию Казакова, «экстренный массовый исход с территории Украины» начался в конце 2014 года из-за конфликта в стране.
«В 2016 году мы предоставили временное убежище порядка 460 тыс. выходцев с Украины. Это очень большая цифра. Постепенно за этот период времени с 2014 года 360 тыс. граждан Украины приобрели гражданство России», — сказала она.
Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров в беседе с НСН прокомментировал данные о том, что численность населения страны за 2018 год сократилась на 233,2 тыс. человек.