Международный форум инновационного развития пройдёт 23 апреля в Москве

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Международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» пройдёт 23 апреля в Москве.
Международный форум инновационного развития пройдёт 23 апреля в Москве
  • ©mos.ru

Он состоится в рамках международных дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН, передаёт НСН.

Ежегодно в форуме участвуют делегации из стран ЕАЭС и СНГ. В этом году на мероприятие впервые приедет делегация из арабских стран.

Своё обращение к участникам направил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, на сегодняшний день нужно выполнить масштабную задачу — переход к цифровой экономике. Как подчеркнул Медведев, благодаря инновационным проектам и разработкам она становится более сильной и конкурентоспособной.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Москве состоялся Российский форум по управлению интернетом.

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