В Москве состоялся Российский форум по управлению интернетом

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В Москве состоялся 10-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF), сообщает «ПолитЭксперт».
В Москве состоялся Российский форум по управлению интернетом
  • © pixabay.com

Одной из основных тем мероприятия стало 25-летие отечественного национального домена верхнего уровня .ru.

На пленарном заседании обсуждались возможности локализации глобальных принципов управления интернетом. Выступили такие спикеры, как представитель МИД Аргентины Ольга Кавалли и представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Соколов.

Также были проведены секции «Следующие 25 лет: интернет будущего» и «Новые кадры для цифровой экономики».

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам RIGF-2019.

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