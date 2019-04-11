В Москве состоялся Российский форум по управлению интернетом
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Одной из основных тем мероприятия стало 25-летие отечественного национального домена верхнего уровня .ru.
На пленарном заседании обсуждались возможности локализации глобальных принципов управления интернетом. Выступили такие спикеры, как представитель МИД Аргентины Ольга Кавалли и представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Соколов.
Также были проведены секции «Следующие 25 лет: интернет будущего» и «Новые кадры для цифровой экономики».
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам RIGF-2019.