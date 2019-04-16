В «Автонете» прокомментировали идею платных перекрёстков

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Пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев пояснил RT, что на данный момент возможность введения платных перекрёстков в России не рассматривается.
В «Автонете» прокомментировали идею платных перекрёстков
  • РИА Новости

«Внедрение платных перекрёстков на территории России не планируется. В настоящий момент экспертные дискуссии по данному вопросу не проводятся», — отметил Федосеев.

Он добавил, что 24 апреля «тема инновационных решений умной городской мобильности» будет обсуждаться экспертами и специалистами в рамках Международного навигационного форума.

«Будет возможность оценить все риски инновационных решений, всех идей, которые применяются в других странах, в том числе в Стокгольме, где в 2006 году проводился эксперимент по платному пересечению перекрёстков, который привёл к определённому результату», — пояснил пресс-секретарь.

По словам Федосеева, в России «другая культура вождения, другие дороги и другое качество трафика».

«Далеко не все решения, которые применяются в Евросоюзе, могут качественно использоваться на территории России», — заключил он.

Ранее специалисты «Автонета» предложили ввести платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок.

При этом такой эксперимент предлагалось провести в 2020 году в одном из российских городов.

В Государственной думе выступили против такой инициативы

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