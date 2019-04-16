Бывший адвокат Карауловой назвал её освобождение по УДО чудом

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Александр Карабанов, экс-адвокат Варвары Карауловой, в беседе с РИА Новости рассказал, что считает выход на свободу по УДО своей бывшей подопечной чудом.
Бывший адвокат Карауловой назвал её освобождение по УДО чудом
  • РИА Новости

«Освобождение Варвары по УДО — в принципе уникальный случай, уголовное дело на момент его возбуждения считалось одним из первых в России по этой статье... Это огромное чудо, что она вышла по УДО, она этого заслуживает», — отметил адвокат.

Также Карабанов порекомендовал Карауловой в будущем быть «аккуратной с контактами». 

Ранее Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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