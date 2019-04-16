Бывший адвокат Карауловой назвал её освобождение по УДО чудом
- РИА Новости
«Освобождение Варвары по УДО — в принципе уникальный случай, уголовное дело на момент его возбуждения считалось одним из первых в России по этой статье... Это огромное чудо, что она вышла по УДО, она этого заслуживает», — отметил адвокат.
Также Карабанов порекомендовал Карауловой в будущем быть «аккуратной с контактами».
Ранее Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды «Исламского государства»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.