Бывший адвокат Карауловой назвал её освобождение по УДО чудом

Александр Карабанов, экс-адвокат Варвары Карауловой, в беседе с РИА Новости рассказал, что считает выход на свободу по УДО своей бывшей подопечной чудом.

«Освобождение Варвары по УДО — в принципе уникальный случай, уголовное дело на момент его возбуждения считалось одним из первых в России по этой статье... Это огромное чудо, что она вышла по УДО, она этого заслуживает», — отметил адвокат.

Также Карабанов порекомендовал Карауловой в будущем быть «аккуратной с контактами».

Ранее Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.