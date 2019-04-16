Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.
Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию
  • ©Christian Böhmer/dpa
  • globallookpress.com

«Президент сказал, что мы обладаем одними из лучших специалистов в мире, которые имеют богатый опыт реставрации памятников средневековых. Если будет такая потребность, мы будем готовы их направить», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан поблагодарил зарубежных коллег за поддержку в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

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