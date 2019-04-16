Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.

«Президент сказал, что мы обладаем одними из лучших специалистов в мире, которые имеют богатый опыт реставрации памятников средневековых. Если будет такая потребность, мы будем готовы их направить», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан поблагодарил зарубежных коллег за поддержку в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.