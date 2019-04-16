Опрос показал отношение россиян к Ассанжу

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, большинство россиян считает его борцом за свободу и альтруистом.

«По мнению 45% россиян, публикуя секретные материалы, Ассанж продвигает принципы свободы слова и свободы средств массовой информации. Кроме того, 40% участников опроса считают, что Ассанж действовал в интересах мировой общественности», — указывается в опросе.

Уточняется, что 57% россиян верят, что Ассанж своими действиями хотел открыть глаза мировой общественности на случаи коррупции, преступлений, скандалов в разных государствах.

При этом 27% опрошенных считают, что основатель WikiLeaks своими публикациями нарушил закон, 17% респондентов полагают, что он действовал в своих личных интересах, а ещё 16% верят, что он публиковал секретную информацию в интересах отдельных государств и политиков. По мнению 17% участвовавших в исследовании, публикуя секретную информацию, Ассанж стремился отомстить своим врагам и привлечь к себе внимание.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 13 апреля 2019 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.