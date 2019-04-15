Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом с детьми под Тулой

Прокуратура начала проверку после ДТП в Тульской области с участием экскурсионного автобуса, перевозящего группу детей из Рязани в Орёл.

«В настоящее время по указанию прокурора области проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Ранее стало известно, что экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Калуга — Рязань в Тульской области.

После аварии пятерых школьников доставили в одну из больниц региона для проведения обследования. Всего в автобусе находились 45 человек.

По предварительной информации, причина ДТП — водитель транспортного средства не справился с управлением.

В марте URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли два человека.