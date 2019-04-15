В Федерации автовладельцев оценили отказ от идеи видеофиксации техосмотра
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- РИА Новости
«Мы изначально выступали против данного нововведения, говорили, что это неоправданная нагрузка на бизнес. Как показывает опыт стран Восточной Европы, где была введена подобная фото- и видеофиксация, это ни к каким особым изменениям не привело. То есть в данном случае это точно не влияет на эффективность проведения технического осмотра, никто не гарантирует, что это всё нельзя фальсифицировать», — сказал Канаев.
По его словам, данное решение депутатского корпуса абсолютно разумное.
Ранее сообщалось, что правительство вместо видеофиксации техосмотра решило ограничиться двумя фотографиями — начала и завершения процедуры.