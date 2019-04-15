В Федерации автовладельцев оценили отказ от идеи видеофиксации техосмотра

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Анна Лушникова
Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал в разговоре с RT заявление председателя комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичёва о том, что поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре автомобилей исключают обязательную видеофиксацию процедуры.
В Федерации автовладельцев оценили отказ от идеи видеофиксации техосмотра
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Мы изначально выступали против данного нововведения, говорили, что это неоправданная нагрузка на бизнес. Как показывает опыт стран Восточной Европы, где была введена подобная фото- и видеофиксация, это ни к каким особым изменениям не привело. То есть в данном случае это точно не влияет на эффективность проведения технического осмотра, никто не гарантирует, что это всё нельзя фальсифицировать», — сказал Канаев.

По его словам, данное решение депутатского корпуса абсолютно разумное.

Ранее сообщалось, что правительство вместо видеофиксации техосмотра решило ограничиться двумя фотографиями — начала и завершения процедуры.

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