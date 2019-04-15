В Петербурге 16 апреля откроют памятник Жоресу Алфёрову

Памятник лауреату Нобелевской премии по физике Жоресу Алфёрову откроют во вторник, 16 апреля, в здании Академического лицея «Физико-техническая школа» в Санкт-Петербурге.

«16 апреля в 12:00 состоится торжественное открытие памятника академику Жоресу Ивановичу Алфёрову», — приводит РИА Новости слова представителя Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета РАН.

Памятник изготовлен в мастерской художника Зураба Церетели.

Жорес Алфёров скончался в марте в возрасте 88 лет. По словам врачей, причиной смерти учёного стала острая сердечно-лёгочная недостаточность.

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