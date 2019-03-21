Мандат Алфёрова в Госдуме получит региональный депутат Медведев

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Мандат умершего депутата Жореса Алфёрова в Госдуме будет передан депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
Мандат Алфёрова в Госдуме получит региональный депутат Медведев
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил член ЦИК России Евгений Шевченко.

«ЦИК будет действовать, исходя из норм федерального законодательства, и передавать мандат первому человеку в группе, которая не получила депутатский мандат при распределении его после проведения выборов в Госдуму», — сказал он.

По его словам, это Пётр Медведев.

Ранее Центризбирком отказался передавать мандат бывшему кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину.

14 марта президиум КПРФ принял решение передать мандат Алфёрова Грудинину.

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