ЦИК отказалась отдать мандат депутата Госдумы Грудинину

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Центральная избирательная комиссия России отказала в передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину.
ЦИК отказалась отдать мандат депутата Госдумы Грудинину
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, члены комиссии проголосовали против принятия данного постановления.

14 марта президиум КПРФ принял решение передать мандат умершего депутата от фракции Жореса Алфёрова Павлу Грудинину.

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.

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