Новая экспертиза назначена по делу «Седьмой студии»
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- РИА Новости
«Суд считает возможным назначить экспертизу», — заявила судья Ирина Аккуратова.
По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».
8 апреля суд в Москве освободил Серебренникова из-под домашнего ареста.