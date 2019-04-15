Новая экспертиза назначена по делу «Седьмой студии»

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Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности «Седьмой студии». Об этом сообщает РИА Новости.
Новая экспертиза назначена по делу «Седьмой студии»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Суд считает возможным назначить экспертизу», — заявила судья Ирина Аккуратова.

По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

8 апреля суд в Москве освободил Серебренникова из-под домашнего ареста.

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