Принадлежавший Порошенко завод в Крыму может стать базой ремонта судов ЧФ

«Севморзавод» в Севастополе, принадлежавший в 1990-е годы президенту Украины Петру Порошенко, может стать базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам директора завода Владимира Баженова, в этих целях уже разработана программа модернизации и технического перевооружения морского завода.

Как уточнил Баженов, техническое оснащение завода позволяет обслуживать корабли разного типа и назначения.

Так, завод оборудован двумя сухими доками, а также специализированными цехами по ремонту корпусов судов, изготовлению корпусных конструкций, судового оборудования, систем и трубопроводов.

Отмечается, что завод располагается на двух площадках — «Южной» и «Инкерман» на общей площади 53 гектара.

Ранее сообщалось, что корабли ЧФ выходили из пункта базирования в Чёрное море во время учений НАТО «Морской щит — 2019».