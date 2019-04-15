Принадлежавший Порошенко завод в Крыму может стать базой ремонта судов ЧФ
По словам директора завода Владимира Баженова, в этих целях уже разработана программа модернизации и технического перевооружения морского завода.
Как уточнил Баженов, техническое оснащение завода позволяет обслуживать корабли разного типа и назначения.
Так, завод оборудован двумя сухими доками, а также специализированными цехами по ремонту корпусов судов, изготовлению корпусных конструкций, судового оборудования, систем и трубопроводов.
Отмечается, что завод располагается на двух площадках — «Южной» и «Инкерман» на общей площади 53 гектара.
Ранее сообщалось, что корабли ЧФ выходили из пункта базирования в Чёрное море во время учений НАТО «Морской щит — 2019».