Пострадавший при инциденте в ИВС в Туве полицейский госпитализирован
- РИА Новости
«Сотрудник полиции госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что по фактам применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов и побега из изолятора временного содержания (ИВС) возбуждены уголовные дела.
Как отмечалось, девять задержанных в Туве совершили побег в тот момент, когда их вывели за вещами в каптёрку.
Ранее Nation News сообщал, что в Вологодской области задержали сбежавшего заключённого.