Пострадавший при инциденте в ИВС в Туве полицейский госпитализирован

Полицейский, пострадавший при побеге девяти человек из изолятора временного содержания в Туве, госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

«Сотрудник полиции госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что по фактам применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов и побега из изолятора временного содержания (ИВС) возбуждены уголовные дела.

Как отмечалось, девять задержанных в Туве совершили побег в тот момент, когда их вывели за вещами в каптёрку.

Ранее Nation News сообщал, что в Вологодской области задержали сбежавшего заключённого.