Россияне определили критерии надёжности автомобилей

Большинство россиян оценивают надёжность автомобилей по публикациям специализированных изданий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого журналом «За рулём».

По данным исследования, 41% россиян ориентируются на публикации специализированных изданий, в то время как 27% полагаются на собственный опыт.

При этом 10% автовладельцев считают залогом надёжности марку автомобиля или мнение друзей и знакомых.

Отмечается, что популярность бренда среди известных персон и цена почти не влияют на выбор водителей (1%).

В опросе, который проводился на сайте «За рулём» с 8 по 11 апреля, приняли участие почти 4 тыс. респондентов.

Ранее агентство городских новостей «Москва» назвало самые «аварийные» имена водителей Москвы.