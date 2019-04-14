Россияне определили критерии надёжности автомобилей
По данным исследования, 41% россиян ориентируются на публикации специализированных изданий, в то время как 27% полагаются на собственный опыт.
При этом 10% автовладельцев считают залогом надёжности марку автомобиля или мнение друзей и знакомых.
Отмечается, что популярность бренда среди известных персон и цена почти не влияют на выбор водителей (1%).
В опросе, который проводился на сайте «За рулём» с 8 по 11 апреля, приняли участие почти 4 тыс. респондентов.
Ранее агентство городских новостей «Москва» назвало самые «аварийные» имена водителей Москвы.