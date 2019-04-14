Россияне определили критерии надёжности автомобилей

Короткая ссылка
Большинство россиян оценивают надёжность автомобилей по публикациям специализированных изданий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого журналом «За рулём».

По данным исследования, 41% россиян ориентируются на публикации специализированных изданий, в то время как 27% полагаются на собственный опыт.

При этом 10% автовладельцев считают залогом надёжности марку автомобиля или мнение друзей и знакомых.

Отмечается, что популярность бренда среди известных персон и цена почти не влияют на выбор водителей (1%).

В опросе, который проводился на сайте «За рулём» с 8 по 11 апреля, приняли участие почти 4 тыс. респондентов.

Ранее агентство городских новостей «Москва» назвало самые «аварийные» имена водителей Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить