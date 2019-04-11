Суд оставил условный срок бывшему главе гордумы Тюмени за ДТП

Тюменский областной суд не удовлетворил апелляцию прокурора по факту условного срока в отношении бывшего главы гордумы Дмитрия Еремеева, сообщает nashgorod.ru.

Прокуратура подавала апелляцию, поскольку считала условный срок мягким приговором. Адвокат не согласился с доводами.

19 февраля районный суд Тюмени признал Еремеева виновным и назначил ему три года поселения условно с таким же по длительности испытательным сроком.

Во время предварительного расследования спикер признал свою вину, раскаялся и выплатил членам семей потерпевших компенсацию морального вреда в размере 2,8 млн рублей.

В конце июня на трассе Тюмень — Курган Еремеев, управляя внедорожником Land Cruiser 200, в ночное время выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Avensis, которой управлял 23-летний Владислав Смоленков. Он и пассажир такси, 30-летний отец четверых детей, погибли.

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