В Генпрокуратуре объяснили возвращение на доследование дела о ДТП с участием главы гордумы Тюмени

Прокуратура Тюменской области внесла апелляционное представление по делу о ДТП с участием председателя Тюменской гордумы Дмитрия Еремеева в связи с тем, что в судебном акте имеются процессуальные нарушения.

«В частности, суд не в полной мере оценил общественную опасность совершённого Еремеевым преступления, который, выехав на встречную полосу движения, поставил под угрозу безопасность неограниченного числа участников дорожного движения. Кроме того, возмещение Еремеевым вреда родственникам погибших не могло в полной мере устранить преступные последствия в виде безвозвратно утраченных жизней двух человек», — говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

3 сентября районный суд Тюменской области признал главу города Тюмени виновным в ДТП и обязал его выплатить штраф в размере 160 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее за собой гибель двух человек.

Во время предварительного расследования спикер признал свою вину, раскаялся и выплатил членам семей потерпевших компенсацию морального вреда в размере 2,8 млн рублей.

В конце июня на трассе Тюмень — Курган Еремеев, управляя внедорожником Land Cruiser 200, в ночное время выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Avensis, которой управлял 23-летний Владислав Смоленков. Он и пассажир такси, 30-летний отец четверых детей, погибли.