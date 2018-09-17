Моор прокомментировал ДТП с участием главы гордумы Тюмени
- РИА Новости
«Считаю произошедшее ДТП трагедией для всех участников. Мы скорбим по погибшим, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Правовую оценку случившемуся даст только суд», — заявил он в беседе с RT.
Губернатор отметил, что его высказывание по поводу вынесенного решения может быть расценено как фактор давления на суд и следствие.
«Убеждён, что все нарушения должны рассматриваться в соответствии с законом, невзирая на статус нарушителя или общественный резонанс», — добавил Моор.
В конце июня на трассе Тюмень — Курган Еремеев, управляя внедорожником Land Cruiser 200, в ночное время выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Avensis, которой управлял 23-летний Смоленков. Он и его пассажир, 30-летний отец четверых детей Артём Пак, погибли.
Во время предварительного расследования спикер признал свою вину, раскаялся и выплатил членам семей потерпевших компенсацию морального вреда в размере 2,8 млн рублей.
3 сентября Тюменский районный суд обязал главу города Тюмени, председателя городской думы Дмитрия Еремеева выплатить штраф в размере 160 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель двух человек.