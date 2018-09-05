Замполпреда президента в УФО рассказал, почему будет обжалован приговор главе гордумы Тюмени

Полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов обратился в прокуратуру с просьбой пересмотреть приговор главе городской думы Тюмени Дмитрию Еремееву из-за общественного резонанса. Об этом сообщил заместитель Цуканова Борис Кириллов.

«Учитывая, что полпред Цуканов не является представителем следственных или иных правоохранительных органов, он и не должен общаться ни со стороной потерпевших, ни со стороной обвиняемого. Полпред увидел, что в социальных сетях и иных средствах коммуникации Тюменской области задаётся большое количество неприятных вопросов к власти в связи с приговором по ДТП с участием спикера. И этот факт побудил Николая Цуканова обратиться в прокуратуру с просьбой ещё раз изучить все материалы дела», — сказал RT Кириллов.

Он добавил, что у Цуканова нет полномочий поручать что-либо прокуратуре.

«Хотел бы обратить на это особое внимание — у него нет полномочий, чтобы поручить что-либо прокуратуре. Он как гражданин и обладатель полномочий по указу президента задал вопросы управлению Генеральной прокуратуры по Уральскому федеральному округу: в насколько полном объёме устраивает органы следствия решение, принятое судом. По его мнению и мнению людей, отслеживающих историю, это не совсем так. Прокуратура приступила сегодня к дополнительному изучению обстоятельств принятия этого решения», — заявил Кириллов.

Ранее Дмитрий Еремеев прокомментировал ДТП со своим участием, которое произошло ночью 24 июня.

Авария произошла на трассе Тюмень — Курган 24 июня. Еремеев на внедорожнике нарушил правила дорожного движения и при выезде на встречную полосу столкнулся с автомобилем Toyota Avensis. В результате столкновения водитель Toyota и его пассажир погибли на месте.

Во время предварительного расследования спикер признал свою вину, раскаялся и выплатил членам семей потерпевших компенсацию морального вреда в размере 2,8 млн рублей.