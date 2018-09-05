Глава гордумы Тюмени прокомментировал ДТП со своим участием

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Спикер городской думы Тюмени Дмитрий Еремеев прокомментировал ДТП со своим участием, которое произошло ночью 24 июня.
Глава гордумы Тюмени прокомментировал ДТП со своим участием
  • РИА Новости

«Была глухая ночь, дорога не освещалась, у машины погибших горела одна фара, что и ввело меня в заблуждение относительно её расстояния от меня. Я понимаю, что это нисколько меня не оправдывает», — говорится в заявлении Еремеева (есть в распоряжении RT).

Он отметил, что УК России относит совершённое им преступление к категории средней тяжести, а УПК позволяет прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон при условии возмещения вреда.

«Решение ходатайствовать перед следствием о прекращении дела за примирением сторон родственники потерпевших принимали самостоятельно и добровольно. Всё это было подтверждено позже и в ходе судебного заседания», — добавил спикер.

Дорожно-транспортное происшествие с участием Еремеева произошло на трассе Тюмень — Курган. Еремеев на внедорожнике нарушил правила дорожного движения и при выезде на встречную полосу столкнулся с автомобилем Toyota Avensis. В результате столкновения водитель Toyota и его пассажир погибли на месте происшествия.

Как отмечается, во время предварительного расследования спикер признал свою вину, раскаялся и выплатил членам семей потерпевших компенсацию морального вреда в размере 2,8 млн рублей.

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