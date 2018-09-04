Прокуратура уточнила сумму штрафа для главы гордумы Тюмени после ДТП с двумя погибшими

Прокуратура Тюменской области уточнила сумму судебного штрафа, который должен выплатить спикер городской думы Тюмени Дмитрий Еремеев после ДТП, в котором погибли два человека.

В прокуратуре рассказали RT, что суд назначил Еремееву судебный штраф в размере 160 тыс. рублей, а не 200 тыс., как сообщали ранее в СМИ.

Резонансная авария с участием спикера произошла ночью 24 июня 2018 года на трассе Тюмень — Курган. Еремеев на внедорожнике нарушил правила дорожного движения и при выезде на встречную полосу столкнулся с Toyota Avensis. В результате аварии водитель Toyota и его пассажир погибли на месте.

Отмечается, что во время предварительного расследования Еремеев признал свою вину, раскаялся и выплатил членам семей потерпевших компенсацию морального вреда в размере 2,8 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре, во время следствия Еремеев и его адвокат ходатайствовали о прекращении уголовного дела, следователь также обратился в суд с ходатайством о прекращении дела и назначении штрафа. Потерпевшие, в свою очередь, согласились с прекращением дела и назначением виновнику ДТП штрафа. Суд прекратил уголовное дело и назначил Еремееву судебный штраф в размере 160 тыс. рублей.

Отмечается, что прокуратура области проверит законность принятого решения.