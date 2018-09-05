Мать погибшего в ДТП с участием главы гордумы Тюмени призвала прекратить обсуждение инцидента

Марина Нурканова, мать водителя такси Владислава Смоленкова, погибшего после столкновения с внедорожником спикера городской думы Тюмени Дмитрия Еремеева, рассказала, что политик искренне раскаялся и попросил прощения. Кроме того, Нурканова призвала прекратить публичное обсуждение инцидента.

«При первой личной встрече он искренне раскаялся и попросил у меня прощения — что он не хотел причинить вред моему ребёнку. От этого никто не застрахован! — высказала своё отношение Нурканова. — Я понимаю, если бы это могло вернуть моего сына. Перемывать кости ему я не хочу. Он искренне раскаялся. Он не хотел моего сына отправить на тот свет. Когда он это говорил, у него были слёзы на глазах. И это было видно, и чувствовалось, что у него тоже душа болит».

Мать погибшего также высказала удивление в связи с повышенным вниманием к приговору суда по делу.

«Сколько гнева, сколько грязи выливают на него! Я вообще в шоке просто. Если он политик, значит, его можно поливать грязью и унижать? — недоумевала женщина в разговоре с RT. — Сейчас как его поливают этой грязью... Мне самой это неприятно, потому что даже в суде он искренне плакал и извинялся. Перед судом он извинялся, просто умолял... Как мать я его простила. Я понимаю, если бы это специально было сделано... Но ведь это было не специально. Он, как мог, искупил свою вину передо мной».

Пострадавшая попросила поскорее закрыть публичное обсуждение её трагедии, поскольку это приносит ей дополнительные моральные страдания.

«Я хочу, чтобы уже оставили это дело. До такой степени тяжело это всё читать и вот это всё поднимать заново. Это невозможно! Я ночами не сплю, у меня голова просто кипит от этого. Для чего всё поднимать заново? Зачем?» — высказалась она.

3 сентября Тюменский районный суд обязал главу города Тюмени, председателя городской думы Дмитрия Еремеева выплатить штраф в размере 160 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель двух человек.

Мягкий приговор был мотивирован отказом родственников от претензий в связи с выплатой им виновником происшествия нескольких миллионов рублей компенсации.

В конце июня на трассе Тюмень — Курган Еремеев, управляя внедорожником Land Cruiser 200, в ночное время выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Avensis, которой управлял 23-летний Смоленков. Он и его пассажир, 30-летний отец четверых детей Артём Пак, погибли.