В Екатеринбурге уничтожили 1,5 тонны подкарантинной продукции неустановленного происхождения

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В Екатеринбурге уничтожили 1,5 тонны подкарантинной продукции, происхождение которой не установлено. Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на управление Россельхознадзора по Свердловской области.
В Екатеринбурге уничтожили 1,5 тонны подкарантинной продукции неустановленного происхождения
  • © pixabay.com

1,3 т яблок, 12,8 кг груш и 99 кг шампиньонов были обнаружены и изъяты на одной из плодоовощных баз.

Их вывезли на полигон и уничтожили. Мероприятие направлено на пресечение оборота и реализации на территории региона запрещённой к ввозу в Россию сельскохозяйственной продукции.

Ранее Nation News сообщал, что в Россельхознадзоре рассказали об обнаружении 50 тонн заражённого риса из Пакистана в Балтийске.

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