Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
«Самыми востребованными на сегодня являются стропальщики, электрогазосварщики, рабочие люльки подъёмника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции», — заявила ректор института Светлана Шевченко.
По данным аналитиков, самой привлекательной для работодателя является профессия стропальщика. Второе место занимают сварщики.
Как отметила Шевченко, постепенный рост наблюдается в профессии машиниста подъёмника.