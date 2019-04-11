Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России

Эксперты Института повышения квалификации «ТехноПрогресс» назвали самые востребованные рабочие специальности в России.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Самыми востребованными на сегодня являются стропальщики, электрогазосварщики, рабочие люльки подъёмника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции», — заявила ректор института Светлана Шевченко.

По данным аналитиков, самой привлекательной для работодателя является профессия стропальщика. Второе место занимают сварщики.

Как отметила Шевченко, постепенный рост наблюдается в профессии машиниста подъёмника.

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