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Глава Минстроя рассказал об ипотеке для частных домов

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Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в беседе с «Российской газетой» рассказал об ипотечных кредитах на строительство частных домов.
Глава Минстроя рассказал об ипотеке для частных домов
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

По его словам, такие ссуды планируется максимально приблизить по условиям к тем, что выдаются на покупку квартир.

В настоящее время на строительство дома россияне чаще берут потребительский кредит, имеющий высокую ставку и короткий срок.

«Если мы говорим о потребительском кредите, то это три-пять лет. Но для строительства дома кредит должен быть таким же, как при ипотеке для квартир, чтобы граждане могли занимать средства на 20 лет», — отметил Якушев.

Он также сказал, что ставка по ипотеке на строительство частных домов должна соответствовать ставкам по ипотеке на квартиры.

Кроме того, заявил министр, при ипотеке в чистом виде, которая существует на квартиры, договор долевого участия служит залогом, а при ипотеке на строительство дома залогом может быть земля.

«Но, как правило, ценность участка небольшая, особенно если нет сетей», — сказал Якушев.

Он добавил, что в настоящее время идёт обсуждение с банками вариантов решения проблем с залогом.

Ранее сообщалось, что в правительстве России начали разработку программы поддержки индивидуального жилого строительства.

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