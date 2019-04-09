СМИ: В правительстве России начали разработку программы поддержки ИЖС

В правительстве России начали разработку программы поддержки индивидуального жилого строительства (ИЖС). Она должна быть готова к 1 июля 2019 года. Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, в Минэкономразвития предложили распространить ипотеку и на строительство, и на покупку частных домов. Как пояснили в пресс-службе ведомства, условия кредитования ИЖС «должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счёт субсидирования процентной ставки».

В обсуждении программы будет участвовать и общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». По словам члена её президиума Дмитрия Котровского, планируется обсудить два основных вида ипотечных продуктов.

Первый — ипотека для граждан на строительство частных домов, которая должна выдаваться по ставке не выше 10% под залог принадлежащего гражданину земельного участка. Второй — ипотека также по ставке не выше 10% на приобретение дома в комплексном посёлке. Здесь залогом может стать дом.

В консультациях по развитию сегмента ИЖС также участвует Сбербанк, заявили в пресс-службе кредитной организации. В разработке программ по кредитованию индивидуального строительства готов участвовать и ВТБ, подтвердили в его пресс-службе.

Кроме того, стало известно, что Минэнерго подготовило проект постановления, облегчающего подключение потребителей к газоснабжению. Об этом заявили в ведомстве. В Минфине рассказали, что направили свои предложения в правительство, где отметили в том числе необходимость системного анализа рынка ИЖС.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что средний размер ипотечного кредита увеличился до 1,73 млн рублей в Удмуртии.