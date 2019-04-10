Однофамильцы Гагарина смогут бесплатно отметить День космонавтики на ВДНХ

В честь Дня космонавтики, который отмечается в России ежегодно 12 апреля, жители Москвы и туристы получат возможность принять участие в различных мероприятиях в рамках фестиваля «Пора в космос» на ВДНХ.

С 12 по 14 апреля на ВДНХ пройдёт фестиваль «Пора в космос». Организаторы предложат посетителям выставки экскурсии, мастер-классы и кинопоказы, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра столицы.

«Однофамильцы Юрия Гагарина, Сергея Королёва, Константина Циолковского, Валентины Терешковой, Алексея Леонова... смогут посетить экспозицию «ХХ век» бесплатно», — говорится в тексте.

По данным сайта, акция пройдёт 12 апреля с 10:00 до 20:00. Для получения билета необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.

Ранее портал udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Удмуртского филиала ФГУП «Почта России» передавал, что на Ижевском почтамте открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики.