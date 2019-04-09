В Ижевске открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики

В Ижевском почтамте открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Удмуртского филиала ФГУП «Почта России».

Среди экспонатов — коллекция почтовых открыток «Покорение неба», которую предоставил Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда.

Также выставлены экспонаты из коллекции филателиста Александра Илюшина. Их объединяет тема «У истоков почтовой истории советской космической эры».

Кроме того, посетители могут погасить почтовые отправления специальным штемпелем с изображением ракетного двигателя Циолковского и надписью «День космонавтики, Ижевск».

Выставка открыта до конца апреля.

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