В Ижевске открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики

Короткая ссылка
В Ижевском почтамте открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Удмуртского филиала ФГУП «Почта России».
В Ижевске открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики
  • ©пресс-служба Удмуртского филиала ФГУП «Почта России»

Среди экспонатов — коллекция почтовых открыток «Покорение неба», которую предоставил Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда.

Также выставлены экспонаты из коллекции филателиста Александра Илюшина. Их объединяет тема «У истоков почтовой истории советской космической эры».

Кроме того, посетители могут погасить почтовые отправления специальным штемпелем с изображением ракетного двигателя Циолковского и надписью «День космонавтики, Ижевск».

Выставка открыта до конца апреля.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском планетарии открыли выставку в честь 85-летия со дня рождения Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить