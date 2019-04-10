В Курской области обнаружили мину времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Боеприпас найден в деревне Васильково Щигровского района.
На место прибыли группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Снаряд вывезен на полигон для уничтожения.
ГУ МЧС России по региону напомнило о необходимости незамедлительно обращаться в службу спасения «112» в случае обнаружения подозрительных предметов.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили четыре боеприпаса времён войны.