В Курской области обнаружили мину времён Великой Отечественной войны

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В Курской области обнаружили миномётную мину времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.
В Курской области обнаружили мину времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Боеприпас найден в деревне Васильково Щигровского района.

На место прибыли группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Снаряд вывезен на полигон для уничтожения.

ГУ МЧС России по региону напомнило о необходимости незамедлительно обращаться в службу спасения «112» в случае обнаружения подозрительных предметов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили четыре боеприпаса времён войны.

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