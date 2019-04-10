Суд в Москве арестовал сторонника «Правого сектора» Пирожка

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца сторонника украинской праворадикальной организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.

«Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Пирожка меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 июня», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Отмечается, что Пирожок частично признал вину.

9 апреля стало известно, что в Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали сторонника украинской националистической организации «Правый сектор» по фамилии Пирожок. Уточняется, что он вёл «партизанскую войну против России».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).