СК начал проверку по факту взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

В следственном отделе по Ленинскому району Екатеринбурга областного СУ СК России начали проверку по факту взрыва в одном из жилых домов города, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

«Проводится проверка по данному инциденту. Проживающие в квартире пострадавшие граждане доставлены в больницу, где им в настоящее время оказывается медицинская помощь», — говорится в тексте.

Отмечается, что следователи проверят все версии ЧП.

Ранее стало известно, что в 17-этажном жилом доме в Екатеринбурге произошёл взрыв.

По данным региональной прокуратуры, к настоящему времени точная причина инцидента не установлена.

В результате ЧП пострадали два человека.