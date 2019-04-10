СК начал проверку по факту взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
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«Проводится проверка по данному инциденту. Проживающие в квартире пострадавшие граждане доставлены в больницу, где им в настоящее время оказывается медицинская помощь», — говорится в тексте.
Отмечается, что следователи проверят все версии ЧП.
Ранее стало известно, что в 17-этажном жилом доме в Екатеринбурге произошёл взрыв.
По данным региональной прокуратуры, к настоящему времени точная причина инцидента не установлена.
В результате ЧП пострадали два человека.