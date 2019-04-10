Эвакуированным жителям дома в Екатеринбурге разрешили вернуться в квартиры после взрыва

Жителям 17-этажного дома в Екатеринбурге, где ранее произошёл взрыв, разрешили вернуться в квартиры, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

«Угрозы для людей нет. Правоохранители закончили свои работы и, соответственно, люди вернулись в свои квартиры», — рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов Екатеринбурга произошёл взрыв.

По данным региональной прокуратуры, в здании мог произойти взрыв бытового прибора, а также могли быть допущены нарушения норм безопасности в ходе ремонта.

Как уточняет «Газета.Ru», в результате ЧП пострадали два человека и кот.

В январе URA.RU передавало, что власти Екатеринбурга приняли решение о повторных проверках газифицированных квартир.