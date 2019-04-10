«Идёт проверка»: правоохранительные органы устанавливают причину взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге правоохранительные органы проводят проверку после взрыва в жилом доме на улице Мехренцева. В результате ЧП серьёзные ожоги получили два человека. Как рассказали в экстренных службах, в доме начался пожар, охвативший 30 кв. м, но его удалось быстро потушить. Жильцам многоэтажки уже разрешили вернуться в свои квартиры, несущие конструкции не пострадали. Теперь следствию предстоит установить причину произошедшего. По одной из версий, в квартире мог взорваться самогонный аппарат.

В 17-этажном доме 46 на улице Анатолия Мехренцева в Екатеринбурге произошёл взрыв. После этого в здании начался пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пламя уже потушено, пожарные провели проливку конструкций.

«Огонь ликвидирован, ведётся проливка конструкций», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным спасателей, в результате инцидента пострадали два человека, они госпитализированы с ожогами. Всего были эвакуированы 20 жителей дома, включая восемь несовершеннолетних.

«В течение 20 минут огонь был потушен. Горела квартира на 15-ом этаже, площадь пожара составила 30 кв.м. Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространение огня на соседние квартиры. Из подъезда огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали 20 человек, из них восемь детей. По предварительной информации при пожаре пострадали два человека: мужчина и женщина, они госпитализированы», — сообщается на сайте МЧС.

В тушении пожара были задействованы восемь единиц пожарно-спасательной техники, более 30 человек личного состава.

Дом, в котором произошёл взрыв, находится в новом микрорайоне на окраине Екатеринбурга. Он был сдан в эксплуатацию в 2014 году. В результате происшествия в квартире на 15-м этаже были выбиты стёкла, по внешним признакам несущие конструкции не пострадали. Отмечается, что деформированы стены на лестничной клетке. На данный момент оцепление снято, жителям многоэтажки разрешили вернуться в квартиры.

Причина взрыва

Как заявили в МЧС, пожарные дознаватели и следственные органы устанавливают причину ЧП.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает, что взрыв мог произойти во время ремонта в одной из квартир.

«По предварительной информации, взрыв произошёл при проведении ремонта, а именно монтажа натяжных потолков, во время которого используется газ», — говорится в сообщении.

Местное издание E1 со ссылкой на прокуратуру отмечает, что дом оборудован электрическими плитами.

«Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку в связи со взрывом в многоквартирном жилом доме на Мехренцева, 46. На место происшествия выехал прокурор Ленинского района Вахит Батаргалиевич Мухамадеев. По предварительным данным, в одной из квартир указанного дома произошёл взрыв, а затем начался пожар. При этом необходимо отметить, что указанный дом не является газифицированным (оборудован электроплитами)», — цитирует издание пресс-службу прокуратуры.

Агентство новостей URA.RU приводит версию, что в квартире мог взорваться самогонный аппарат.

«По словам специалистов, взорвался бытовой прибор для производства алкоголя», — заявила агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

МВД начало проверку и опрос жильцов дома.

«На место ЧП прибыла усиленная следственно-оперативная группа полиции, сыщики уголовного розыска опрашивают жильцов на предмет установления владельцев квартиры и обстоятельств произошедшего», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Данные очевидцев

Жители дома, где произошёл взрыв, а также прохожие рассказывают, что происходило на месте ЧП.

«Я сразу после взрыва побежал наверх. Женщина пострадавшая стояла на лестнице, завёрнутая в простыню. Прокричала, что в квартире остался её муж. Я вбежал в квартиру. Мужчина был в одних трусах. Он был обожжён и кричал, чтобы принесли воды. Огонь горел в прихожей», — приводит Е1 слова одного из очевидцев.

Соседи также сообщили, что в квартире прописаны четыре человека, но фактически там проживают мужчина и женщина. Оба они получили серьёзные ожоги. По данным родственника пострадавших, во время взрыва мужчина смотрел телевизор, а женщина была в ванной, никаких ремонтных работ в квартире не проводилось.

Информационное агентство URA.RU приводит подробности инцидента, которые сообщил один из пожарных, руководивших тушением огня на улице Мехренцева.

«Сложности в ходе тушения возникли из-за отсутствия давления во внутреннем пожарном кране... Во время разведки были спасены два человека, еще 20 эвакуированы с этажей, расположенных выше... горели домашние вещи», — рассказал изданию начальник дежурной смены пожаротушения екатеринбургского гарнизона Александр Мошкин.