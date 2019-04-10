МВД организовало проверку из-за взрыва в доме в Екатеринбурге
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«На место ЧП прибыла усиленная следственно-оперативная группа полиции, сыщики уголовного розыска опрашивают жильцов на предмет установления владельцев квартиры и обстоятельств произошедшего», — заявил Горелых.
Как сообщили в МЧС, взрыв произошёл в квартире, расположенной на 14-м этаже 17-этажного жилого дома.
Ранее стало известно, что после взрыва начался пожар на площади 30 кв. м. Пострадали два человека.
В январе URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали повторные проверки газифицированных квартир.