В доме в Екатеринбурге потушили возникший после взрыва пожар
«Огонь ликвидирован, ведётся проливка конструкций», — сообщили в МЧС.
По данным спасательного ведомства, разрушения в результате взрыва зафиксированы только в одной квартире.
«Разрушения зафиксированы только в одной квартире, другие квартиры не пострадали, максимум их залило водой», — добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что МВД организовало проверку из-за взрыва в доме в Екатеринбурге. В результате ЧП пострадали два человека.
В январе URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали повторные проверки газифицированных квартир.