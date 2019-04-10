В доме в Екатеринбурге потушили возникший после взрыва пожар

Спасатели ликвидировали пожар, который произошёл после взрыва в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Огонь ликвидирован, ведётся проливка конструкций», — сообщили в МЧС.

По данным спасательного ведомства, разрушения в результате взрыва зафиксированы только в одной квартире.

«Разрушения зафиксированы только в одной квартире, другие квартиры не пострадали, максимум их залило водой», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что МВД организовало проверку из-за взрыва в доме в Екатеринбурге. В результате ЧП пострадали два человека.

В январе URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали повторные проверки газифицированных квартир.