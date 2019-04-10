Названы возможные причины взрыва в квартире в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области рассматривает две возможные причины взрыва в многоэтажном доме в Екатеринбурге, заявила ТАСС пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Отмечается, что в доме мог произойти взрыв бытового прибора, также, возможно, были допущены нарушения норм безопасности во время ремонта.

По данным прокуратуры, здание, в котором произошёл взрыв, сдано в эксплуатацию в 2014 году.

По факту инцидента МВД организовало проверку. В результате ЧП пострадали два человека.

В январе URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге принято решение о повторных проверках газифицированных квартир.