Названы возможные причины взрыва в квартире в Екатеринбурге
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- РИА Новости
Отмечается, что в доме мог произойти взрыв бытового прибора, также, возможно, были допущены нарушения норм безопасности во время ремонта.
По данным прокуратуры, здание, в котором произошёл взрыв, сдано в эксплуатацию в 2014 году.
По факту инцидента МВД организовало проверку. В результате ЧП пострадали два человека.
В январе URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге принято решение о повторных проверках газифицированных квартир.