Названы возможные причины взрыва в квартире в Екатеринбурге

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Прокуратура Свердловской области рассматривает две возможные причины взрыва в многоэтажном доме в Екатеринбурге, заявила ТАСС пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.
Названы возможные причины взрыва в квартире в Екатеринбурге
  • © Илья Московец
  • РИА Новости

Отмечается, что в доме мог произойти взрыв бытового прибора, также, возможно, были допущены нарушения норм безопасности во время ремонта.

По данным прокуратуры, здание, в котором произошёл взрыв, сдано в эксплуатацию в 2014 году.

По факту инцидента МВД организовало проверку. В результате ЧП пострадали два человека.

В январе URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге принято решение о повторных проверках газифицированных квартир.

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