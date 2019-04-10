В Петербурге неизвестные пытались украсть скульптуру из Русского музея

В Санкт-Петербурге двое неизвестных пытались совершить кражу скульптуры из Русского музея, преступление было предотвращено сотрудниками Росгвардии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

«Накануне сотрудник ВОХР, находившийся на посту охраны Михайловского замка, увидел, что двое неизвестных пытаются спуститься по верёвке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры», — сообщил он.

По его словам, вызванные на место инцидента сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленников в тот момент, когда один из них спустился к воде по верёвке и пытался зацепить скульптуру крюком.

Ранее в центре Москвы из частной галереи были украдены пять картин.

В январе из Третьяковской галереи в Москве была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На следующий день подозреваемого задержали. Полотно было найдено в Одинцовском районе Московской области.

Художник Никас Сафронов в беседе с Nation News прокомментировал кражу картины Куинджи.