В Петербурге неизвестные пытались украсть скульптуру из Русского музея
- РИА Новости
- © Борис Приходько
«Накануне сотрудник ВОХР, находившийся на посту охраны Михайловского замка, увидел, что двое неизвестных пытаются спуститься по верёвке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры», — сообщил он.
По его словам, вызванные на место инцидента сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленников в тот момент, когда один из них спустился к воде по верёвке и пытался зацепить скульптуру крюком.
Ранее в центре Москвы из частной галереи были украдены пять картин.
В январе из Третьяковской галереи в Москве была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На следующий день подозреваемого задержали. Полотно было найдено в Одинцовском районе Московской области.
Художник Никас Сафронов в беседе с Nation News прокомментировал кражу картины Куинджи.