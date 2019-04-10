В Петербурге неизвестные пытались украсть скульптуру из Русского музея

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В Санкт-Петербурге двое неизвестных пытались совершить кражу скульптуры из Русского музея, преступление было предотвращено сотрудниками Росгвардии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
В Петербурге неизвестные пытались украсть скульптуру из Русского музея
  • РИА Новости
  • © Борис Приходько

«Накануне сотрудник ВОХР, находившийся на посту охраны Михайловского замка, увидел, что двое неизвестных пытаются спуститься по верёвке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры», — сообщил он.

По его словам, вызванные на место инцидента сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленников в тот момент, когда один из них спустился к воде по верёвке и пытался зацепить скульптуру крюком.

Ранее в центре Москвы из частной галереи были украдены пять картин.

В январе из Третьяковской галереи в Москве была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На следующий день подозреваемого задержали. Полотно было найдено в Одинцовском районе Московской области. 

Художник Никас Сафронов в беседе с Nation News прокомментировал кражу картины Куинджи.

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