В центре Москвы из частной галереи украдены пять картин
- РИА Новости
«На улице Пречистенка из частной галереи похищен фотоаппарат и пять картин советских художников», — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что были похищены картины художников периода 1920—1970 годов Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова.
Ранее сообщалось, что в Эрмитаже предложили внедрить в музеях систему беспроводной охраны и обеспечить крепление картин блокираторами снятия после кражи полотна «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.
27 января злоумышленник вынес картину «Ай-Петри. Крым» Куинджи из Третьяковской галереи.
На следующий день полотно нашли в Подмосковье. Таганский суд заключил похитителя под стражу.