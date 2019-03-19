В центре Москвы из частной галереи украдены пять картин

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В центре Москвы из частной художественной галереи украдены фотоаппарат и пять картин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
В центре Москвы из частной галереи украдены пять картин
  • РИА Новости

«На улице Пречистенка из частной галереи похищен фотоаппарат и пять картин советских художников», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что были похищены картины художников периода 1920—1970 годов Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова.

Ранее сообщалось, что в Эрмитаже предложили внедрить в музеях систему беспроводной охраны и обеспечить крепление картин блокираторами снятия после кражи полотна «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

27 января злоумышленник вынес картину «Ай-Петри. Крым» Куинджи из Третьяковской галереи.

На следующий день полотно нашли в Подмосковье. Таганский суд заключил похитителя под стражу.

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