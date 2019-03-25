Суд продлил арест обвиняемому в краже картины Куинджи
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- РИА Новости
«Ходатайство следователя удовлетворить — продлить меру пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует решение судьи РИА Новости.
Ранее Денис Чуприков заявил, что признал свою вину.
27 января Чуприков вынес картину с выставки, ему никто не помешал. На следующий день МВД объявило о задержании подозреваемого. Полотно нашли в Одинцовском районе Московской области.
1 февраля картина вернулась на выставку.
После данного инцидента в Третьяковской галерее уволили хранителя музея.