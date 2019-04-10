В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора по городу. 
В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией
  • РИА Новости

«Пострадал 21 ребёнок, госпитализировано девять детей. Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов, энтероколитов», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что работа детского сада приостановлена.

В дошкольном учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, а также проведено медосвидетельствование контактных детей и персонала, включая работников пищеблока.

В феврале URA.RU передавало, что следователи назвали предварительную причину отравления подростков, летевших из Москвы в Магнитогорск.

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