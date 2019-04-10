В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией
- РИА Новости
«Пострадал 21 ребёнок, госпитализировано девять детей. Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов, энтероколитов», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что работа детского сада приостановлена.
В дошкольном учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, а также проведено медосвидетельствование контактных детей и персонала, включая работников пищеблока.
В феврале URA.RU передавало, что следователи назвали предварительную причину отравления подростков, летевших из Москвы в Магнитогорск.