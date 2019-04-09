Путин назвал бандитом поправившего его переводчика

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Президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на решение переводчика заменить слово «друзья» на «партнёры» на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.
Путин назвал бандитом поправившего его переводчика
  • РИА Новости

«Я сказал «друзей», а он — «партнёров». Бандит», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он отметил, что отношения двух стран развиваются, «несмотря ни на какие трудности». 

По словам главы государства, товарооборот между странами вырос в 2018 году на 30%.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не исключил, что в будущем шведская команда может начать выступать в Континентальной хоккейной лиге.

Также Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пленарного заседания Арктического форума «Арктика — территория диалога» затронули тему санкций.

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