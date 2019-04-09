В Петербурге могут потратить 10,7 млрд рублей на выкуп детсадов и школ

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В Санкт-Петербурге могут потратить 10,7 млрд рублей на выкуп детских садов, школ и медицинских учреждений, сообщает kp.ru. Речь идёт о средствах из федерального бюджета.
В Петербурге могут потратить 10,7 млрд рублей на выкуп детсадов и школ
  • РИА Новости

«Мы должны провести все конкурсные и технические процедуры, чтобы 1 сентября дети могли пойти в школу», — сказал врио губернатора Александр Беглов.

На совещании с членами правительства он принял решение, что в 2019 году Смольный выкупит и подготовит к работе 24 детсада, четыре школы, 16 объектов здравоохранения. Ориентировочно из федерального бюджета на эти цели будет потрачено 10,68 млрд рублей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодару выделили более 3,5 млрд рублей на строительство и выкуп школ и детсадов.

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